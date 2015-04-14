Фон, который отражает суть IT-технологий, в тематике, как в старом дизайне, т.е. компьютеры, планшеты, графики, сайты, т.е. все что касается нашего вида деятельности, который я думаю Вы хорошо понимаете. На этом фоне на Главной должны ...
Разработка нового дизайна сайта, по продаже и бронированию круизов
Задача: Разработка нового дизайна сайта, по продаже и бронированию круизов
1й этап - Разработка дизайна главной страницы сайта.
более подробная информация и требования - при дальнейшем общении. После предварительного отбора заявок
Заявки фрилансеров
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