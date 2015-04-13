Сделать дизайн и мобильную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок123 просмотра

вот готовые прототипы http://proto.disaers.ru/slamdunk/ - 4 шаблона страниц (включая главную) нужно оформить и сверстать для корректного отображения на мобильных устройствах в 3+ разрешениях (разные экраны). С оригинального сайта нужны только шрифты, ну размеры заимствовать. Оригинальный сайт http://www.slamdunk.su/

p.s. информация в помощь https://toster.ru/q/100557

10 лет назад
murketolog
Иван 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копия сайта

    Сделать копию сайтов, страниц с небольшими дороботками. От рисовать и сделать верстку на сайт.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно провести редизайн сайта. Макет есть.

    Добрый день! Мне нужно изменить дизайн вот этого сайта - www.goszakaz24.ru Сайт на вордпрессе. Макет есть. Во вложении прикладываю макет главной страницы. Это сайт-визитка компании (или корпоративный сайт). Из функционала только ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта с каталогом и корзиной

    Сделать дизайн сайта в виде PSD-файлов. Сайт о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции – информация, каталог продукции, корзина. Нужно придумать главную страницу. На её основе (хедер, футер остаются) – второстепенная страница, корзина, список продукции, страница ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн интернет магазина (товары для бани)

    $150

    Нужно нарисовать дизайн интернет магазина, который будет натянут на опенкарт 1.5.6 Посмотреть готовый установленный движок можно тут http://instup.com/opencart/ Тематика сайта: Магазин по продаже товаров для бани и всего сопутствующего (сейчас сделан ...

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки дизайна

    Есть дизайн в jpeg, Нужно его отрисовать строго по ТЗ, Сделать резиновым всего 7 страниц, Оставляйте заявки те кто готов приступить сегодня, Пишите свой скайп

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка нового дизайна для портала недвижимости

    $800

    Нужно разработать новый дизайн для портала по недвижимости, а именно дизайн главной страницы, личные кабинеты пользователей, поисковая система, страница регистрации и.т.д. примерно 30 стр Так же разработка нового логотипа портала. за качество ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно подобрать красивые шрифты

    $15

    Необходимо подобрать и установить шрифты на тему wordpress. Вкратце: был куплен премиум шаблон на themeforest.net к сожалению шрифт не поддерживает кириллицу и все шрифты выглядят ужасно, по этому нужно подобрать такие же или похожие ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Торрент меню

    Нужно сделать торрент меню, чтобы при нажатии на папку торрент появлялось всплывающее меню с описанием: название, качество, размер, аудио, дата - время добавление, иконка на скачку. Возможное добавление до 15 торрентов, если торрента нет ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка дизайна одностраничника

    $20

    Нужно немного доработать макет из приложения к проекту. Макет сделан на базе сайта http://goo.gl/q2iBDV - в psd макете некоторые элементы сделаны в виде скриншотов этого сайта, т.к. часть элементов верстки останется неизменной. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад