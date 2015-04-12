Нужно подобрать красивые шрифты

Необходимо подобрать и установить шрифты на тему wordpress.

Вкратце: был куплен премиум шаблон на themeforest.net к сожалению шрифт не поддерживает кириллицу и все шрифты выглядят ужасно, по этому нужно подобрать такие же или похожие шрифты что бы выглядело не хуже чем на латинице и установить шрифты. Если справитесь дам еще несколько шаблонов для подбора и установки шрифтов.