Нужно подобрать красивые шрифты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок164 просмотра

Необходимо подобрать и установить шрифты на тему wordpress.

Вкратце: был куплен премиум шаблон на themeforest.net к сожалению шрифт не поддерживает кириллицу и все шрифты выглядят ужасно, по этому нужно подобрать такие же или похожие шрифты что бы выглядело не хуже чем на латинице и установить шрифты. Если справитесь дам еще несколько шаблонов для подбора и установки шрифтов.

WordPress
10 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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