Нужно сделать торрент меню, чтобы при нажатии на папку торрент появлялось всплывающее меню с описанием: название, качество, размер, аудио, дата - время добавление, иконка на скачку. Возможное добавление до 15 торрентов, если торрента нет ...
Нужно подобрать красивые шрифты
Необходимо подобрать и установить шрифты на тему wordpress.
Вкратце: был куплен премиум шаблон на themeforest.net к сожалению шрифт не поддерживает кириллицу и все шрифты выглядят ужасно, по этому нужно подобрать такие же или похожие шрифты что бы выглядело не хуже чем на латинице и установить шрифты. Если справитесь дам еще несколько шаблонов для подбора и установки шрифтов.
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