Торрент меню

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Завершен4 заявки154 просмотра

Нужно сделать торрент меню, чтобы при нажатии на папку торрент появлялось всплывающее меню с описанием: название, качество, размер, аудио, дата - время добавление, иконка на скачку.

Возможное добавление до 15 торрентов, если торрента нет надпись что-то вроде "нет торрента"

Как пример можно как на этом сайте, раздел"файлы и папки" http://fs.to/games/traditional/iMbenhM4HRYiJWS8bCCrUQ-crysis-3.html или здесь http://tree.tv/film?id=19811

расположение, http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9c0b979a4d5730fce7bbca65e091ed44

сам сайт, http://see-tv.org/

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10 лет назад
volans
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$13
1 день
Все хорошо, с моей стороны было несколько дополнений, работу довели до конца, всем доволен.
Дмитрий ОТЛИЧНЫЙ заказчик, приятный в общении, четкое ТЗ, своевременная оплата! РУКОМЕНДУЮ !!! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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