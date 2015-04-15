Нужно сделать торрент меню, чтобы при нажатии на папку торрент появлялось всплывающее меню с описанием: название, качество, размер, аудио, дата - время добавление, иконка на скачку.

Возможное добавление до 15 торрентов, если торрента нет надпись что-то вроде "нет торрента"

Как пример можно как на этом сайте, раздел"файлы и папки" http://fs.to/games/traditional/iMbenhM4HRYiJWS8bCCrUQ-crysis-3.html или здесь http://tree.tv/film?id=19811

расположение, http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9c0b979a4d5730fce7bbca65e091ed44

сам сайт, http://see-tv.org/