Требуется создать дизайн интернет магазина около 50 страниц, автосервис 10 страниц, автозапчасти ЛП 1 страница В плоском стиле. Прототип есть, Вам облегчена работа. Обязательные требования: Ответственность, Понимание качества, Быть ...
Консультация дизайнера
Есть практически готовый сайт. Есть понимание того, что с точки зрения дизайна - достаточно много "косяков по мелочам". Нужна консультация дизайнера, который укажет на данные мелочи и посоветует "как лучше".
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