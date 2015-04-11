Консультация дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок245 просмотров

Есть практически готовый сайт. Есть понимание того, что с точки зрения дизайна - достаточно много "косяков по мелочам". Нужна консультация дизайнера, который укажет на данные мелочи и посоветует "как лучше".

10 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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