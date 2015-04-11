Здравствуйте, необходимо в раздел с товаром http://torg.pelex.ru/ops разработать дизайн карточки товара, сейчас карточка динамическая, а необходима статическая, с расположением в ней всех основных элементов. Пример, образец того что необходимо во вложении, только не надо ...
Дизайн сайта
1. Дизайн сайта KrasShkolnik.ru
2. Верстка
3. Откликаться просьба профессионалам по битриксу
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