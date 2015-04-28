Добрый день.

Предлагаю интересный и в какой то степени нестандартный проект- разработать дизайн ключевых страниц сервиса по изучению английского языка.

Главный ориентир: lingualeo.com, puzzle-english.com

Страницы: лендинга, главной, контента, профиля, и оплаты. Видение и ТЗ как примерно должно выглядеть в итоге; есть, обязательно нужно будет скординироваться и пообщаться голосом.

Хотелось бы поработать с человеком- креативным, интересующимся темой изучения языков и делающего по настоящему крутой дизайн, желательно имеющий опыт создания сайтов для стартапов и похожих сервисов. Абсолютно не приемлю шаблонных вариантов и кустарщины.

Жду ваших предложении и условии, по цене и срокам договоримся. Спасибо за внимание.