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Дизайн сайта
Требуется разработка дизайна для компании «ВостокКлимат»
Описание проекта Анкета для дизайна.doc.
Основной сайт ориентир — http://www.rusklimat.ru
Тематика сайта — Оптово-розничная торговля: системы кондиционирования, вентиляции, отопления.
Необходимо выполнить следующие работы:
1) Главная страница сайта (необходимо в 2х вариантах: авторизованный и не авторизованный пользователь)
На странице должны присутствовать следующие блоки:
1. Шапка сайта
— Логотип
— Горизонтальное главное меню
Каталог Производители Дилерам Где купить Контакты
— Телефон
— Адрес электронной почты
— Строка поиска
— Онлайн-заявка
2. Основная контентая область
— Визуальный вывод каталогов (например https://yadi.sk/i/_xKRbMZ4fthK4)
— Текст под данными блоками
— иконки производителей
3. Левый блок
— Блок с авторизацией / регистрацией
пункты меню личного кабинета для авторизованного пользователя можно вынести отдельно https://yadi.sk/i/zRCq0WJjfthyg
взять с http://www.auto-vision.ru/ (зарегистрироваться можно самостоятельно. сайт тестовый)
— Левое меню
Оплата Доставка Новости Наши представители
— Заявка на оборудование
2) Страница «Регистрация клиента» — информацию повторить с сайта http://www.auto-vision.ru/registration.html
3) Страница «Каталог группы товаров»
— вывод информации при помощи визуальных групп товаров. Ориентироваться на сайты примеры из Анкеты.
— вывод текста под информацией
— вывод брендов под текстом
— фильтры. ориентироваться на http://www.auto-vision.ru (https://yadi.sk/i/gOWjZV-4ftimB)
4) Страница «Карточка товара» содержит
— Изображение товара (может быть несколько)
— Цена товара
— Способы оплаты
— Кнопка купить
— Характеристики товара
— Текст
5) Страница «Корзина»
- Изображение товара (одно)
- Артикул
- Бренд
- Наименование
- Кол-во
- Цена
- Чекбоксы напротив каждой позиции а так же общий
- Кнопки
Пример: https://yadi.sk/i/EyTRH_WWftjKd
Ориентир на сайт rusklimat.ru
6. Страница "Витрина товаров"
Прилагаемые файлы:
1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Анкета для дизайна.doc
2. Список услуг компании.
3. Требования к дизайнеру - Анкета для дизайна.doc
Оплата производится в рублях, независимо от курса валюты: 13 000 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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