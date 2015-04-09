Дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки278 просмотров

Требуется разработка дизайна для компании «ВостокКлимат»

Описание проекта Анкета для дизайна.doc.

Основной сайт ориентир — http://www.rusklimat.ru

Тематика сайта — Оптово-розничная торговля: системы кондиционирования, вентиляции, отопления.

Необходимо выполнить следующие работы:

1) Главная страница сайта (необходимо в 2х вариантах: авторизованный и не авторизованный пользователь)

На странице должны присутствовать следующие блоки:

1. Шапка сайта

— Логотип

— Горизонтальное главное меню

Каталог Производители Дилерам Где купить Контакты

— Телефон

— Адрес электронной почты

— Строка поиска

— Онлайн-заявка

2. Основная контентая область

— Визуальный вывод каталогов (например https://yadi.sk/i/_xKRbMZ4fthK4)

— Текст под данными блоками

— иконки производителей

3. Левый блок

— Блок с авторизацией / регистрацией

пункты меню личного кабинета для авторизованного пользователя можно вынести отдельно https://yadi.sk/i/zRCq0WJjfthyg

взять с http://www.auto-vision.ru/ (зарегистрироваться можно самостоятельно. сайт тестовый)

— Левое меню

Оплата Доставка Новости Наши представители

— Заявка на оборудование

2) Страница «Регистрация клиента» — информацию повторить с сайта http://www.auto-vision.ru/registration.html

3) Страница «Каталог группы товаров»

— вывод информации при помощи визуальных групп товаров. Ориентироваться на сайты примеры из Анкеты.

— вывод текста под информацией

— вывод брендов под текстом

— фильтры. ориентироваться на http://www.auto-vision.ru (https://yadi.sk/i/gOWjZV-4ftimB)

4) Страница «Карточка товара» содержит

— Изображение товара (может быть несколько)

— Цена товара

— Способы оплаты

— Кнопка купить

— Характеристики товара

— Текст

5) Страница «Корзина»

- Изображение товара (одно)

- Артикул

- Бренд

- Наименование

- Кол-во

- Цена

- Чекбоксы напротив каждой позиции а так же общий

- Кнопки

Пример: https://yadi.sk/i/EyTRH_WWftjKd

Ориентир на сайт rusklimat.ru

6. Страница "Витрина товаров"

Прилагаемые файлы:

1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Анкета для дизайна.doc

2. Список услуг компании.

3. Требования к дизайнеру - Анкета для дизайна.doc

Оплата производится в рублях, независимо от курса валюты: 13 000 рублей.

10 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад

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