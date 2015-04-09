Сверстать мобильную версию сайта под iOS

Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS.

По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android:

http://apprating.ru/files/apprating.apk

У нас есть полностью отрисованный дизайн в PSD той части, которую вам необходимо сверстать:

http://joxi.ru/Y2LqOdjfGa3lA6

Всего - 16 экранов. (Большая часть из них - дублирует друг-друга с минимальными различиями):

http://joxi.ru/brR8y3Dukxwl21

Некоторые экраны (например, регистрация и восстановление пароля) - верстать будет не нужно.

Ваша задача:

1. Сверстать нужые экраны, таким образом, чтобы они идеально смотрелись на любых iPhone и iPad, как в книжной, так и в альбомной ориентации.

2. Создать ещё одну страницу в том же стиле, на которой будут размещены только три кнопки.

Собственно всё. Вёрстка из PSD под мобильные устройства. Проверять будем на реальных iPhone и iPad.

От вас жду срок, цену, и информацию об опыте вёрстки мобильных приложений. Оплата в WMR, по факту. Для исполнителей с большим количеством хороших отзывов возможна частичная предоплата.