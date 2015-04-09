Сверстать мобильную версию сайта под iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок157 просмотров

Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS.

По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android:

http://apprating.ru/files/apprating.apk

У нас есть полностью отрисованный дизайн в PSD той части, которую вам необходимо сверстать:

http://joxi.ru/Y2LqOdjfGa3lA6

Всего - 16 экранов. (Большая часть из них - дублирует друг-друга с минимальными различиями):

http://joxi.ru/brR8y3Dukxwl21

Некоторые экраны (например, регистрация и восстановление пароля) - верстать будет не нужно.

Ваша задача:

1. Сверстать нужые экраны, таким образом, чтобы они идеально смотрелись на любых iPhone и iPad, как в книжной, так и в альбомной ориентации.

2. Создать ещё одну страницу в том же стиле, на которой будут размещены только три кнопки.

Собственно всё. Вёрстка из PSD под мобильные устройства. Проверять будем на реальных iPhone и iPad.

От вас жду срок, цену, и информацию об опыте вёрстки мобильных приложений. Оплата в WMR, по факту. Для исполнителей с большим количеством хороших отзывов возможна частичная предоплата.

AndroidiOS
10 лет назад
AlexanderX
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
10 лет назад
$60
4 дня
Редко пишу негативные отзывы, но тут придётся. Была заказана вёрстка под мобильные устройства. Вёрстка была сделана ужасно. Круглые элементы в вёрстке внезапно становились овальными. Прислал человеку несколько скриншотов того, как это выглядело на экранах реальных iOS устройств. Его потуги исправить ситуацию ни к чему не привели. Нашёл другого человека, который за два дня всё сделал в лучшем виде. Кстати, после разрыва сотрудничества, аванс так и не был возвращён. Именно поэтому отзыв отрицательный.

Заявки фрилансеров

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
10 лет назад

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