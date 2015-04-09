Нужен дизайн лендинга на подобии http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/geo/montag-otopleniya-v-serpuhove/
Нужно перерисовать 2 небольших элемента
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Нужно перерисовать фон, там где топ новинок, и в сортировке материалов, все серое, раздражает. Нужна Ваша креативность :)
Скрин прикрепил. В преимуществе критерий по цене.
Если будет нужно дам доступ к сайту, чтоб могли оценить общею стилистику сайта, и подобрать цвета.
Заявки фрилансеров
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