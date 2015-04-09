Нужно перерисовать 2 небольших элемента

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нужно перерисовать фон, там где топ новинок, и в сортировке материалов, все серое, раздражает. Нужна Ваша креативность :)

Скрин прикрепил. В преимуществе критерий по цене.

Если будет нужно дам доступ к сайту, чтоб могли оценить общею стилистику сайта, и подобрать цвета.