Нужно перерисовать 2 небольших элемента

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки131 просмотр

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нужно перерисовать фон, там где топ новинок, и в сортировке материалов, все серое, раздражает. Нужна Ваша креативность :)

Скрин прикрепил. В преимуществе критерий по цене.

Если будет нужно дам доступ к сайту, чтоб могли оценить общею стилистику сайта, и подобрать цвета.

10 лет назад
bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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