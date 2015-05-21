Радработать страницу пользователя сайта (Dashboard)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок122 просмотра

Необходимо разработать страницу на которую пользователь попадает после входа в аккаунт на сайте http://ru.steambroker.com .

Пользователь должен получить навигацию в остальные разделы аккаунта (пополнение счета, настройки и т.п.) а так же видеть на этой странице самую важную информацию в сжатом виде.

10 лет назад
savechange1
Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nasmachne
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$60
3 дня
Все отлично
Как всегда отличное ТЗ и приятное отношение.

Заявки фрилансеров

nasmachne
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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