Нужен дизайн для лендинга

Взял заказ, работаем не первый раз, поэтому был спокоен и уверен в исполнителе. Но... нашла коса на камень - к сроку сдачи началось мычание про бытовые и семейные проблемы, хотя сам исполнитель настоял на регистрации сделки в сервисе для получения положительного отзыва. Но не смог дотянуть, увы. В итоге не сделал вообще ничего, сроки сорвал, предложил САМ компенсировать срыв сроков - в итоге это оказалось пустым звуком. Ответственности за свои слова - ноль.