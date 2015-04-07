Дизайн интернет магазина на Bootstrap 3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок190 просмотров

Привет.

Ищу дизайнера для создания дизайна простого интернет магазина по методикам Bootstrap 3 http://getbootstrap.com

Тут более полное задание - https://docs.google.com/document/d/1lK1CZ9jjUIapNg4M_JFYf1n6wwAFsabXlwkb-jXrDaU/edit?usp=sharing

Bootstrap
10 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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