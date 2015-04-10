Сделать шапку для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок221 просмотр

Есть сайт http://stasmatveev.ru/ пока пустой.

Нужно сделать шапку для него, наподобие такой - http://gyazo.com/b68fa0046942906fa30da2bae5a9dfe4 , чтобы были картинки с путешествий, выступлений в шапке - ну копировать 1 в 1 тоже не надо как у Азамата + чтобы в шапке были слова: Бизнес. Философия. Путешествия.

Нужно несколько разных макетов на выбор. Список фотографий предоставим.

Свои заявки со сроками и ценами указывайте только под проектом, в ЛС не пишите, пожалуйста. Контактный скайп тоже оставляйте.

10 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Purufox
31 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$11
2 дня
Супер! Владислава сделала все быстро и с первого раза угадала, что нам нужно было, а это редко бывает =). Коммуникабельный, творческий и ответственный исполнитель. Очень рекомендую. Себе тоже заберу.
Замечательный заказчик, четкое и ясное задание, предоставил качественные материалы для работы, моментальная оплата! Чаще бы такие попадались. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Purufox
31 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад

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