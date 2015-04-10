Сделать шапку для блога

Есть сайт http://stasmatveev.ru/ пока пустой.

Нужно сделать шапку для него, наподобие такой - http://gyazo.com/b68fa0046942906fa30da2bae5a9dfe4 , чтобы были картинки с путешествий, выступлений в шапке - ну копировать 1 в 1 тоже не надо как у Азамата + чтобы в шапке были слова: Бизнес. Философия. Путешествия.

Нужно несколько разных макетов на выбор. Список фотографий предоставим.

Свои заявки со сроками и ценами указывайте только под проектом, в ЛС не пишите, пожалуйста. Контактный скайп тоже оставляйте.