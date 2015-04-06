Необходимо сделать графическую доработку сайта, а именно: сделать макеты 3-4 страниц на основе имеющего шаблона. Дорисовать для шаблона несколько кнопок и менюшек. - Мы ищем исключительно FL, поэтому просим ...
Дизайн сайта
Необходим дизайн сайта: Главная и одна внутренняя.
Сайт на который необходим ориентироваться http://skylab-promo.ru/ и http://kit39.com/
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