Вы должны быть веб-дизайнером, а не полиграфистом или дизайнером других направлений! Требуется разработать дизайн лендинга, тематика «запчасти для иномарок». Дизайн должен быть универсальный, для продажи любых автотоваров, будь-то автозапчасти, автохимия, автоаксессуары ...
Нарисовать и в идеале разметить вебстраницу для сайта.
Дизайн одностраничного сайта с адаптивной версткой, чтобы на мобильных также смотрелся хорошо.
Всего два-три экрана на декстопе, простые и ясные элементы и блоки.
Оплата яндекс-деньги или Paypal.
Выбранный исполнитель
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