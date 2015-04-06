Нужна схема проезда для страницы контакты http://maxi-plast.ru/kontakty/ .. Думаю что графическая реализация будет лучше объяснять где находится магазин. )) Основная задача это обозначение на карте основных точек к которым идет привязка 1 ...
Дизайн лендинга по макету
нужно сделать 2 первых экрана лендинга по макету
Если нравится – то рисуем дальше за полную стоимость
Лендинг в нише печать на рисунков/принтов на футболки, толстовки, кружки,сумки
Заявки фрилансеров
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