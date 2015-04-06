Дизайн лендинга по макету

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Закрыт32 заявки250 просмотров

нужно сделать 2 первых экрана лендинга по макету

Если нравится – то рисуем дальше за полную стоимость

Лендинг в нише печать на рисунков/принтов на футболки, толстовки, кружки,сумки

10 лет назад
banishevski
Георгий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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