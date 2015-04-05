Дизайн блога под WP. Для начинающих

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок126 просмотров

Нужно разработать дизайн личного блога под WP с минималистичным дизайном. Работа несложная.

Для тех, кто только начинает свой путь дизайнера.

Подробности кандидату.

WordPress
10 лет назад
mrXperty
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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