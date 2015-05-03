Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки269 просмотров

Здравствуйте Фрилансеры,

Задача следующая. Есть сайт. Он рабочий, все ок. Надо для него создать полностью новый дизайн (новая цветовая гамма, расширить, создать новую карточку товара, свои идеи приветствуются)

Тема - парфюмерия.

Сайт - скажу исполнителю, либо в приват.

Требования: если оставляете заявку пишите сразу следующее

1. Стоимость (можно в приват)

2. Примеры работ (желательно интернет магазинов)

3. Ориентировочные сроки.

Меня устраивает любая форма оплаты. Я придирчив ко всем мелочам. Так что пишите, если готовы выполнить свою работу качественно и добросовестно.

10 лет назад
gkaplyanskiy
Григорий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$380
5 дней
Я счастлив что выбрал ЭТОГО дизайнера. Больше скажу, буду выбирать исключительно этого дизайнера для любого проекта. Если он конечно согласится))) ведь я не простой заказчик.... Спасибо Алексей, Вы профи.
Приятный человек и заказчик :) с удовольствием посотрудничаю еще :) Смело рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн

    Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта. Необходимы дизайны - главной страницы флеш-анимации - главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем) - поле ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптивный дизайн сайта +верстка на wordpress

    $300

    Необходимо создать для сайта medportal.su, под его контент, новую тему, адаптивный дизайн на WP +верстка, +новый логотип. То есть нужно будет нарисовать логотип, дизайн главной страницы и на основе этого сделать страницы "Категории" и "Статьи". ...

    WordPress
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 123.com

    Планируется разработка проекта, посвященного торговле на рынке форекс. Сам сервис должен быть простым и интуитивно понятным, с другой стороны технически сложным. В связи с этим требуется web-дизайнер хоть чуть-чуть понимающий, что такое трейдинг и форекс. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку сайта для мобильного отображения

    Есть сайт: http://113gedan.aprt.info Он сверстан на шаблоне с блочным дизайном и адаптивной версткой. Но внутри страниц каталога и товара используются таблицы. Нужно переделать шаблон, чтобы везде были div и чтобы нормально ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется заверстать проект css

    $250

    У нас проект 19 страниц, больше половины однотипных страниц,так что работы не так много, перед началом работы требуеться пройти тестповерстке.приглашаем к сотрудничеству в нашей компании,. Постоянные заказы

    CSS
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    Здравствуйте, необходимо доработать дизайн вот этого сайта http://www.interesen-mir.ru, сделать его более привлекательным, так как сейчас дизайн практически отсутствует. Можно менять все, но миниатюры к статьям (картинки на главной) должны остаться таких ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется создать адаптивный, кроссбраузерный, красивый дизайн для сайта знакомств и общения на InstantCMS 2

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать шапку к сайту

    $9

    Нужно для сайта экспертизы архитектурных проектов нарисовать верхнюю часть сайта - шапку, меню, кнопку "заказать звонок". Желательно пару вариантов. Оплата 500р

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад