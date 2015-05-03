Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта. Необходимы дизайны - главной страницы флеш-анимации - главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем) - поле ...
Разработать дизайн сайта
Здравствуйте Фрилансеры,
Задача следующая. Есть сайт. Он рабочий, все ок. Надо для него создать полностью новый дизайн (новая цветовая гамма, расширить, создать новую карточку товара, свои идеи приветствуются)
Тема - парфюмерия.
Сайт - скажу исполнителю, либо в приват.
Требования: если оставляете заявку пишите сразу следующее
1. Стоимость (можно в приват)
2. Примеры работ (желательно интернет магазинов)
3. Ориентировочные сроки.
Меня устраивает любая форма оплаты. Я придирчив ко всем мелочам. Так что пишите, если готовы выполнить свою работу качественно и добросовестно.
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