Разработать дизайн

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Завершен12 заявок237 просмотров

Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта.

Необходимы дизайны

- главной страницы флеш-анимации

- главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем)

- поле отправки имейла

10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена в оговоренные сроки и согласно ТЗ. все правки и пожелания вносились оперативно. Благодарим за сотрудничество.
Екатерина, отличный заказчик! Чёткая постановка задачи, оплата мгновенная, знает чего хочет. Я доволен сотрудничеством и мои положительные рекомендации конечно же)

Заявки фрилансеров

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад

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