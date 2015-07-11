Необходим дизайнер с хорошей фантазией. Нужно придумать рисунок для главной страницы сайта. Рисунок должен отражать слоган и гармонично вписываться в первую страницу сайта (проект будет выслан кандидатам). Пожалуйста, в заявках присылайте ссылку на ...
Разработать дизайн
Обновить дизайн для флеш интерактивного-элемента сайта.
Необходимы дизайны
- главной страницы флеш-анимации
- главного рабочего поля (сохранить все размеры элементов, поле - зеленое поле с забором предоставляем)
- поле отправки имейла
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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