Дизайн внутренних страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки120 просмотров

Необходим дизайн внутренних страниц интернет-магазина. Всего предварительно 14 страниц. Главная страница готова.

10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$300
4 дня
За дизайном внутренних страниц вновь обратились к Алексею. Результат как и в прошлый раз оправдал все ожидания. Работа была сделана очень быстро и качественно. На согласование порядка 16 страниц понадобилось всего несколько часов. Главным образом благодаря быстрым и понятным комментариям Алексея. Отдельное спасибо за бонусы. У нас в ТЗ было 14 внутренних страниц. 10 из них Алексей осметил, 4 как незначимые с точки зрения выполнения сделал бесплатно. Плюс сделал на свое усмотрение еще 2 страница и подправил наш логотип. После сотрудничества накануне с псевдо-студией мы просто выпали в осадок! Рекомендуем к сотрудничеству.
Рекомендую Олега к работе как хорошего заказчика! С удовольствием сам еще посотрудничаю)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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