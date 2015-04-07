Дизайн внутренних страниц сайта

За дизайном внутренних страниц вновь обратились к Алексею. Результат как и в прошлый раз оправдал все ожидания. Работа была сделана очень быстро и качественно. На согласование порядка 16 страниц понадобилось всего несколько часов. Главным образом благодаря быстрым и понятным комментариям Алексея. Отдельное спасибо за бонусы. У нас в ТЗ было 14 внутренних страниц. 10 из них Алексей осметил, 4 как незначимые с точки зрения выполнения сделал бесплатно. Плюс сделал на свое усмотрение еще 2 страница и подправил наш логотип. После сотрудничества накануне с псевдо-студией мы просто выпали в осадок! Рекомендуем к сотрудничеству.