Редизайн сайта www.shinibu. Движок XT: Commerce (клон OS Commerce). Нужен актуальный светлый дизайн. Отрисовать+натянуть на CMS, при этом не затронув существующий функционал сайта. Все хочется получить из одних рук. Просто дизайн и просто верстка неинтересны.
Редизайн сайта
Требуется редизайн сайта ubotana.net
Просьба указывать стоимость разработки дизайна главной страници и внутренних отдельно!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайнер с хорошей фантазией. Нужно придумать рисунок для главной страницы сайта. Рисунок должен отражать слоган и гармонично вписываться в первую страницу сайта (проект будет выслан кандидатам). Пожалуйста, в заявках присылайте ссылку на ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен редизайн(ДИЗАЙН+ВЕРСТКА) сайтов: linksmanagement.com и magenet.com Цель: Получить не очень дорого ультрасовременный дизайн. Требования: 1) Mobile friendly, bootsrap 2) Черные шрифты, яркие цвета (синий, зеленый, оранжевый) 3) ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен простенький, уникальный дизайн для сайта о саде и огороде. Пишите свои цены в рублях и сроки.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать html/php шаблон онлайн рабочего стола. Пример uid.me Примерные сроки и цену указывайте сразу.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно спроектировать и нарисовать дизайн сайта. Тематика: производство коробок, гофра... приступить надо 4го. бюджет 8000р оплата киви, вм, сбер в рублях. указывайте сразу скайп.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта (медицинская тематика). Есть утвержденные лей-ауты главной страницы и контентной. Общее количество страниц - 8 шт. (главная + 7м внутренних) Лей-ауты во вложении. Ширина шаблона сайта – ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую, мне требуется легкий редизайн такого лендинга http://www.komus-contact.ru/telemarketing/ Желательно перед началом работ переговорить предварительно в скайпе Сколько будет стоить дизайн?Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад