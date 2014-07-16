MrSancho

Александр MrSancho

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

Разработка сайтов, интернет-магазинов, порталов и веб-приложений на основе 1С-Битрикс.

Модули/компоненты для 1С-Битрикс.

PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML5, CSS3.

Сертифицированный партнер 1С-Битрикс.

Сертификаты:

-Интеграция

-Контент-менеджер

-Администратор. Базовый

-Администратор. Модули

-Администратор. Бизнес

Отзывы заказчиков

armcoach
Филипп 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Доработка магазина на Bitrix
Лучший исполнитель что встречал на этом сайте четко-быстро-адекватно
Ответственный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перенести форму заказа
HTMLJoomla
Очень рад сотрудничеству с Александром. Работа выполнена на высшем уровне. Всем рекомендую.
Ответственный и вежливый заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$27
10 баллов
11 лет назад
Сайт на Битиксе решить проблему с дублями страниц
Отличный исполнитель,справился быстро с поставленной задачей ! Всегда на связи,приятен в общении ! Рекомендую !!!
Сделка прошла успешно!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
1 отзыв
от $450
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга