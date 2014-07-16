Разработка сайтов
Разработка сайтов, интернет-магазинов, порталов и веб-приложений на основе 1С-Битрикс.
Модули/компоненты для 1С-Битрикс.
PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML5, CSS3.
Сертифицированный партнер 1С-Битрикс.
Сертификаты:
-Интеграция
-Контент-менеджер
-Администратор. Базовый
-Администратор. Модули
-Администратор. Бизнес
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Лучший исполнитель что встречал на этом сайте четко-быстро-адекватно
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
HTMLJoomla
Очень рад сотрудничеству с Александром. Работа выполнена на высшем уровне. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Ответственный и вежливый заказчик. Рекомендую.
$27
10 баллов
11 лет назад
1С
Отличный исполнитель,справился быстро с поставленной задачей ! Всегда на связи,приятен в общении ! Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно!
Интернет-магазины
1 отзыв
от $450
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга