Доработка сайта на битриксе

С сохранением структуры, дизайна. Чтобы можно было редактировать сайт через админку. На сайте есть боковое меню, горизонтальное меню. Ссылка на сайт в прикреплении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в прикрепленном файле указанно краткое тз
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