Требуется программист знакомый с форумами IPB

Я ищу человека для переделки проекта. Есть сайт на самописной цмс - kingkredit.ru - я хочу перенести базу этого сайта на форум ipb (который так же нужно поставить с нуля и настроить по примеру, что я дам) Так, чтобы вопросы на сайте вида http://kingkredit.ru/question/view/30294 сохранились в виде тем и ответов на форуме