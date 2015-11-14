Требуется программист знакомый с форумами IPB

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки216 просмотров
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Я ищу человека для переделки проекта. Есть сайт на самописной цмс - kingkredit.ru - я хочу перенести базу этого сайта на форум ipb (который так же нужно поставить с нуля и настроить по примеру, что я дам) Так, чтобы вопросы на сайте вида http://kingkredit.ru/question/view/30294 сохранились в виде тем и ответов на форуме

8 лет назад
ipreallyfire
Дмитрий 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад