Оптимизация сайта на самописной CMS

$20
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок147 просмотров
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1. Заменить теги h на div, кроме h1, но при этом что бы стили остались прежние.

2. Изменить title, description.

3. Оптимизировать скорость загрузки сайта с помощью рекомендаций «PageSpeed Insights»

4. Для ВСЕХ категорий/подкатегорий реализовать генерацию Description как указано в ТЗ.

5. Заменить тексты которые прилагаются в ТЗ.

ТЗ, высылаю в личку

8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Приятно работать с человеком, который сразу понимает с полуслова. Мало вопросов и четкое выполнение задания. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение! Рекомендую!