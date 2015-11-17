Оптимизация сайта на самописной CMS

1. Заменить теги h на div, кроме h1, но при этом что бы стили остались прежние.

2. Изменить title, description.

3. Оптимизировать скорость загрузки сайта с помощью рекомендаций «PageSpeed Insights»

4. Для ВСЕХ категорий/подкатегорий реализовать генерацию Description как указано в ТЗ.

5. Заменить тексты которые прилагаются в ТЗ.

ТЗ, высылаю в личку