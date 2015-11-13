Нужно натянуть на WP простой сайт

Нужно оптимизировать сайт строго по ТЗ. 1. Сделать 301 редиректы, не много 2. Убрать все теги h кроме наших которые добавим 3. Добавить наши спойлеры с текcтом сразу после тега h1 4. И самое главное: Для ВСЕХ реализовать генерацию Title, ...
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Есть готовая верстка сайта сайта, нужно натянуть на WP. Скрин во вложении. Пишите сколько времени понадобиться. и какова цена
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