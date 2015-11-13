Доработка сайта Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок124 просмотра
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Требуется доработать сайт на wordpress согласно ТЗ. (сделать нормальные слайдеры, каталоги, мобильную версию и тд) Подробности лично.

WordPress
8 лет назад
marp12
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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