Создание CMS

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки148 просмотров
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Необходимо создать основу под модульную CMS и админ панель.

Так же создать 10-15 модулей для ней.

Для удобства сделать добавление/удаление/включение/отключение модулей из админ панели.

Подробное тз исполнителю.

Приоритет отдам команде разработчиков или студии.

8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад