Создание CMS

Сайт создан на Visual Composer WordPress inkgroup.ru. Первый косяк - в десктопной версии кнопки заказать, написать отзыв вызывают модалку, в мобильной же версии срабатывает только когда нажимаешь на окантовку кнопки снизу иногда по краям - ...
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Необходимо создать основу под модульную CMS и админ панель.
Так же создать 10-15 модулей для ней.
Для удобства сделать добавление/удаление/включение/отключение модулей из админ панели.
Подробное тз исполнителю.
Приоритет отдам команде разработчиков или студии.
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