Нужен специалист по CRM

$40
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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Задача:

Выбрать оптимальную црм для бизнеса, настроить ее работу, дать вводный курс о пользовании.

успешному кандидату отправлю т.з.

8 лет назад
asama87
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад