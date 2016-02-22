Доработка сайта

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок164 просмотра
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доработка сайта на ворд прессе/ Срок 1 день

8 лет назад
btur-reklama
38 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Исполнительный, честный парень. Всем рекомендую, работаем до сих пор
Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую :)
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