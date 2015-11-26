Верстка и доработка сайта на CMS

Добрый день.

Есть купленная HTML тема http://www.domik.kwst.net/site/index.html

Хочу ее перенести на удобный движок (можно самописный), чтобы можно было легко наполнять страницы сайта.

Что нужно сделать:

1. Поддержка русского шрифта. https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto#pairi...

2. Заменить логотип

3. Полосу загрузки сделать определенного цвета

4. Другие черные декоративные элементы сделать определенного цвета

5. Убрать элемент "Share" в шапке. Добавить туда номер телефона.

6. Какие нужны разделы: (В шапке: Главная, Портфолио, Услуги, О нас, Контакты). Портфолио выпадает меню как "About us"

6.1. Домашняя страница http://www.domik.kwst.net/site/index.html

6.2. Главная страница "Портфолио" http://www.domik.kwst.net/site/index3.html (Здесь идет выбор стиля)

6.3. Страница портфолио заданного стиля http://www.domik.kwst.net/site/category.html Надо будет уменьшить шрифт который выше картинки и оставить тока названия Стиля. Задача поднять изображения выше к шапке. Переделать расположение (сетку) изображений. Желательно 5 разных видов, по 1 на каждый раздел. Убрать справа вывод изображения и серый фон.

6.4. Страница по конкретному объекту http://www.domik.kwst.net/site/portfolio-single3.h... В поле где текст, под ним сделать слайдер который будет выводить другие проекты из этого же стиля.

6.5. Страницы Услуги, О нас и Контакты будут достаточно простыми и состоять из элементов используемых на страницахhttp://www.domik.kwst.net/site/about.html и http://www.domik.kwst.net/site/contact.html

7. Центрирование шапки, нижней части и "Страница портфолио заданного стиля" по центру экрана.

8. Реализовать защиту от копирования (сохранения) изображений.

9. Должна работать мобильная версия так же, как и сейчас.

Пишите цены и сроки. Не веду диалог с теми, кто не читал ТЗ.