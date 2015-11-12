Программист PHP специализация по cms DLE

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки119 просмотров
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Добрый день.

Нужен программист с базой знаний PHP, MySQL, JS для доработок по движку DLE

Оплата по часовая на wmr или yandex

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Примеры некоторых задач:

запретить дублирование описание (titel) главной страницы на страницы категорий.

запретить индексацию всех страниц, кроме главной и категории 

PHP
8 лет назад
abelitro
Алексей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад