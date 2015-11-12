Программирование сайта на Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка125 просмотров
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Необходим программист для данного проекта с предложением по стоимости реализации.

Описание в ТЗ, возможно дальнейшее сотрудничество по подобным проектам.

8 лет назад
demon9
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад