Проиндексировать в Google внутренние страницы сайта

Не индексирует внутренние страницы сайта.

При добавлении внутренних страниц в Гугл вебмастер - пишет что страница переадресовывает на главную.

Хотя при заходе на страницу - переадресация не осуществляется.

Так же нужно настроить страницу 404.

Сайт 100bags.com.ua

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