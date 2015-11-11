Перенос сайта с CMS Prestashop на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки140 просмотров
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перенести сайт с CMS Prestashop на OpenCart настроить редиректы чтобы сохранить возраст сайта всего 60 страниц сайт маленький cluver.by

OpenCartPrestashop
8 лет назад
cluvermen
41 годБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад