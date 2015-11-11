Доработать сайт на WordPress

Есть сайт, выдающий частные займы.

В данный момент система такая, что человек заполняет заявку, оплачивает, и у него редирект на страничку успешной оплаты. Но при этом его профиль на сайте не регистрируется, а просто заносится в базу. Нужно что-бы была регистрация с этими же данными, после чего будет редирект на личный кабинет со всеми его данными, пустым полем "Номер виртуальной карты" и кнопкой Оплатить. И что бы после того, как клиент оплачивает, в личном кабинете рядом с номером карты появлялись рендомные цифры номера карты.