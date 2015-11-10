Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что: 1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка" 2). Так как шапка слишком широкая, то при нажатии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать сайт на Джумла
тз и сайт сброшу в личку
пишите свои скайпы и опыт работы с Джумлой если свободны на данный момент
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