Здравствуйте! Нужно сделать доску объявлений на сайте wordpress. Чтобы в меню был раздел объявления и там была возможность размещать объявления. Доска должна быть с категориями, все должно быть на русском языке. И она должна нормально смотреться)

1. Напишите, пожалуйста, цену, за которую готовы выполнить задание

2. Скиньте, пожалуйста, ссылку на портфолио (повторю, скиньте, пожалуйста, ссылку, а не "портфолио в профиле")

3. Очень желательно показать пример, как эта доска будет выглядеть

Отвечу на все вопросы в личку

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию