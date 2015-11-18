Запуск интернет магазина на WP wooCommerce

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки118 просмотров
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Необходима помощь / консультирование в запуске интернет-магазина на WP wooCommerce. 

WP установлен - WooCommerce развернут

...необходима помощь в выборе, установке, настройке необходимых плагинов для корректной работы интернет-магазина (Массовая загрузка товаров, редактирование категорий, платежные системы Приват24 и др. SEO-оптимизация итд)

Если же у Вас есть опыт запуска интернет-магазин на другой платформе - буду рад услышать Ваше предложение. 

*интернет-магазин имеет более 20 тысяч товарных позиций, поэтому опция загрузки товаров из файлов xml или csv имеет огромное значение;

WooCommerce
8 лет назад
sergiyryabov
Сергей 
35 летПольша
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
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