В данный момент требуется выполнить работу на сайте [url=http://sferatrade.ru/]http://sferatrade.ru/[/url] Сайт создан на системе управления Битрикс. Используется кодировка CP1251 Нужно: [list][*]Во первых, на страницах каталога разместить модуль ([url=https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=42&LESSON_ID=5167]битрикс умный фильтр[/url], [url=https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/content/iblock/components_2/catalog/smart_filter.php]компонент[/url]) также необходимо вывести все [url=https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&LESSON_ID=5371]имеющиеся свойства[/url]. И продумать и реализовать возможность для ...
Программирование сайта по продаже билетов на мероприятия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется опытный программист работающий в современном фреймворке. Достаточно свободный чтобы уложиться в срок 1-1.5 месяца. С адекватными ценами.
Ищу предварительно. Верстка готова на 80 проц., ТЗ готово на 40 проц. В течении недели надо будет стартовать с програмированием.
Сразу скажу, что сайт должен быть спроектирован для надежной и быстрой работы минимум с 1000 событий и со 100000 билетами. Будет дана тестовая база с примерно такими показателями и на ней будет проходить тестирование работы сайта.
Пишите на чем сможете сделать. Возможно попрошу скриншоты вашей админки или тестовый вход. Для ориентации в ценах оцените примерно программинг такого сайта bilet2u.ru
Без предоплаты. Возможно договоримся на поэтапную оплату, но это очень индивидуально. Цены желательно в рублях устанавливать.
При отсутствии видимого прогресса в течении 5-7 дней сотрудничество разрывается.
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