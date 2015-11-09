Программирование сайта по продаже билетов на мероприятия

Ищется опытный программист работающий в современном фреймворке. Достаточно свободный чтобы уложиться в срок 1-1.5 месяца. С адекватными ценами.

Ищу предварительно. Верстка готова на 80 проц., ТЗ готово на 40 проц. В течении недели надо будет стартовать с програмированием.

Сразу скажу, что сайт должен быть спроектирован для надежной и быстрой работы минимум с 1000 событий и со 100000 билетами. Будет дана тестовая база с примерно такими показателями и на ней будет проходить тестирование работы сайта.

Пишите на чем сможете сделать. Возможно попрошу скриншоты вашей админки или тестовый вход. Для ориентации в ценах оцените примерно программинг такого сайта bilet2u.ru

Без предоплаты. Возможно договоримся на поэтапную оплату, но это очень индивидуально. Цены желательно в рублях устанавливать.

При отсутствии видимого прогресса в течении 5-7 дней сотрудничество разрывается.