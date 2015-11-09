Lоработке сайта на OpenCart 2.0

$65
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка78 просмотров
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Приветствую, уважаемые специалисты.

Необходима помощь в доработке сайта на OpenCart 2.0

Адрес сайта http://shop.nn-wm.ru/ 

ТЗ правок https://docs.google.com/document/d/1XVlJSDuN7mFlu2Rkpt4r-UDyGKQDMVBWp0wK72uQ_m0/edit?usp=sharing

по срокам 3-4 дня.

Бюджет 4 000 руб.

Оплата на ЯД, Webmoney

Оплата по факту сделанной работы.

В несколько этапов (по 1500 руб., 1500 и 1000 руб.)

Вы можете скопировать сайт на свой хостинг и делать правки там, а потом перезалить сайт.

OpenCart
8 лет назад
aleks-krantov
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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