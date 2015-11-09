Lоработке сайта на OpenCart 2.0

Сайт trifit.ru. Внизу форма контактов. Нужно: 1) Исправить баг - не показывает "сообщение отправлено" 2) Добавить скрытую тему письма "заявка с сайта" 3) Изменить стиль формы на вот такой [url=http://demo.joomshaper.com/2015/qubic/]http://demo.joomshaper.com/2015/qubic/[/url] (это практически тот же шаблон, архив имеется) 4) добавить возможность на сайте ...