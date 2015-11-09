Нужно сегодня сделать слайдер на Wordpress
Баузерные 3D игры, движение в помещении, база Mysql
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Есть персонаж, помещение, информация в базе Mysql
Требуется подобрать оптимальный движок для браузерной 3D игры с подключением к Mysql и реализовать:
1)Персонаж должен перемещаться в помещении (стандартное управление)
2)Нажимать кнопки на виртуальных панелях, значения должны передаваться в базу.
3)и.т.п.
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