Баузерные 3D игры, движение в помещении, база Mysql

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок48 просмотров
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Есть персонаж, помещение, информация в базе Mysql

Требуется подобрать оптимальный движок для браузерной 3D игры с подключением к Mysql и реализовать:

1)Персонаж должен перемещаться в помещении (стандартное управление)

2)Нажимать кнопки на виртуальных панелях, значения должны передаваться в базу.

3)и.т.п.

MySQL
8 лет назад
deril1
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад