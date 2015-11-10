Drupal решение проблем

Ищется опытный программист работающий в современном фреймворке. Достаточно свободный чтобы уложиться в срок 1-1.5 месяца. С адекватными ценами. Ищу предварительно. Верстка готова на 80 проц., ТЗ готово на 40 проц. В течении недели надо будет ...
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В сборке друпала были созданы три типа материала, с огромным количеством полей у каждого(порядка 70 штук), после этого проект умер, пока его не перенесли на vps. Сейчас требуется решить проблемы с ошибками в базе данных и проблемы с доступом к страницам администрирования вкладок у данных материалов - изза большого количества таблиц сыпятся ошибки.
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