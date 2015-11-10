Drupal решение проблем

В сборке друпала были созданы три типа материала, с огромным количеством полей у каждого(порядка 70 штук), после этого проект умер, пока его не перенесли на vps. Сейчас требуется решить проблемы с ошибками в базе данных и проблемы с доступом к страницам администрирования вкладок у данных материалов - изза большого количества таблиц сыпятся ошибки.