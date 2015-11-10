Настроить страницу в Битрикс

Страница не всегда правильно отражает скопированный текст из WORD

иногда почему то вот так разлетается http://plansmeta.com/novostroyki/zhk-quot-sofronitis-quot-pushkinskiy-r-n-pos-sofrino/6548/

Необходимо, либо настроить правильно (не знаю что) чтобы копировалось на страницу и всегда вписывалось в границы

либо - чтобы можно было закачивать код хтмл того что должно отражаться в рамки страницы, чтобы отражалось правильно.

как тут например http://plansmeta.com/novostroyki/zhk-izmaylovo-lane/8863/