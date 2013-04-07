SiteCritic

Есть проблема, парсер не успевает загрузить более 5000 товаров и вылетает на 500 ошибку. Нужно либо настроить так чтобы не вылетало, либо как то устроить выгрузку с хостинга, либо любой другой вариант ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Страница не всегда правильно отражает скопированный текст из WORD иногда почему то вот так разлетается http://plansmeta.com/novostroyki/zhk-quot-sofronitis-quot-pushkinskiy-r-n-pos-sofrino/6548/ Необходимо, либо настроить правильно (не знаю что) чтобы копировалось на страницу и всегда вписывалось ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На сайте WordPress с установленным woocommerce изменить "Добавить в корзину" на "Подробнее"Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть сайт aquathermovent.ru На нем есть ошибки, которые требуется исправить 1. Выборка цен при поиске по товарам 2. Некоторые отдельные детали по верстке (цвета поменять и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
В рекламный отдел требуется хороший программист Задачи: Поддержка сайтов на различных CMS Разработка приложений для сайтов, при необходимости разработка новых сайтов для компании по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $140
HTML 5 кроссбраузерный по навигации и анимации: Форма отправки - необходимо иметь возможность сменить e-mail по которому уйдет письмо - руками в коде - но должна быть инстркуция ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Требуется получить данные по загрузке теплоходов - по местам: наличие мест нужно получить у компании оператора и выгрузка должна перейти в программу по продаже речных круизов - которая написана на платформе 1С (Внимание - ...1С-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется наверстать новый макет на oneSSA - CMS и сделать перелинковку а также дополнительные элементы - типа галереи справа (указано на шаблоне). Т.е. галерея должна открываться по определенным правилам на разных страницах. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
На сайте - hr-prioritet.ru Идет прием резюме в формате преобразованных постов WordPress Там есть все поля что на странице http://hr-prioritet.ru/?page_id=4 кроме картинок и документов Сейчас ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
плагин http://wp.od.ua/?p=393 После того как пользователь оставляет свое сообщение - ЕМУ на почту идет - сообщение спасибо что разместили - ссылка для редактирования и ссылка для публикации - а надо чтобы ему ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется сверстать главную страницу и меню на WordPress Можно создать совсем с нуля после верстки шаблон, а можно использовать какой то готовый в генераторе. Макет не сложный. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Требуется доработка сайта http://turflot.ru а что именно написано в ТЗ движок самописный, требует время чтобы разобраться в команде уже есть программисты которые могут подсказать что и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть сайт - http://sitecritic.ru Требуется сделать и встроить в него сервис быстрой оценки сайтов онлайн по примеру сайта - mysitecost.ru алгоритм оценки сайта будет другой но суть та же. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад