SiteCritic

Евгений SiteCritic

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Сверстать Landing Page
HTML
С ТЗ и оплатой без проблем, всегда оперативно отвечает на организационные вопросы. Рекомендую!
Спасибо! Как всегда все сделано быстро! На связи постоянно!
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сверстать и установить в шаблон WordPress
WordPress
Спасибо, Евгений, приятно было общаться и работать. Евгений по своей инициативе сделал передоплату и доплатил премиальные за скорость!
Большое спасибо за верстку шаблона вордрпесс. Очень быстро и по адекватной цене!
Ответный отзыв