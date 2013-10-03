WEB-Программист на постоянную работу

В рекламный отдел требуется хороший программист

Задачи:

Поддержка сайтов на различных CMS

Разработка приложений для сайтов, при необходимости

разработка новых сайтов для компании по четким тз и макетам

Пример первой задачи - http://edenpizza.ru - еле еле работает на вордпрессе, надо его ускорить

также нужно верстать лендинг пейджи

Знание 1с битрикс - будет плюсом

Требования:

Главное – это опыт, примеры работы по верстке, программированию, разработке сайтов (в заявке примеры или ссылки)

Важно уметь, при необходимости, разобраться с уже созданным кодом

Работа с различными CMS

Условия:

Удаленная работа, но с оформлением и надо в офис приезжать раз в неделю