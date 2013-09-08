Вырезать вредоносный код из джумлы

Суть задачи.

Имеется сайт http://zemlyakiperm.ru.

CMS Joomla 2.5.7 с шаблоном от Yoo Theme. Шаблон лицензионный, имеет встроенный механизм отслеживания измененных фалов. Этот механизм говорит что всё ок.

Однако при анализе сайта на предмет внешних ссылок при помощи, например, этого инструмента http://pr-cy.ru/link_extractor любой страницы, кроме главной я получаю более 70 (!!!) внешних ссылок в теле сайта. При просмотре исходного кода страницы никаких ссылок нет. Однако в шапке сайта есть странный код, который (по моему дилетантскому мнению) и подгружает внешние ссылки.

Ищется грамотный специалист с хорошей репутацией исполнителя для устранения этой неприятности. Цену и срок обязательно указывать в заявке.