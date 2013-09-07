Прикрепить систему оплаты к интернет магазину

Нужно сделать так, чтоб при нажатии на элементов основного меню, менялся одновременно и стиль BODY, по умолчанию он(body class="front") front, но при нажатии на меню 'about', класс будет не 'front' a 'work', при нажатии на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Написать модуль для оплаты системой platron и установить на сайт.
2. Сделать возможность заказа и оплаты без регистрации просто заполнив анкету как в тестовом магазине платрона. Уже есть быстрая регистрация, но надо так что бы аккаунт не создавался при заказе.
Cайт на PrestaShop™ 1.4.4.0
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