Прикрепить систему оплаты к интернет магазину

1. Написать модуль для оплаты системой platron и установить на сайт.

2. Сделать возможность заказа и оплаты без регистрации просто заполнив анкету как в тестовом магазине платрона. Уже есть быстрая регистрация, но надо так что бы аккаунт не создавался при заказе.

Cайт на PrestaShop™ 1.4.4.0