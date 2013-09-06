Drupal сделать выбор полей

Доброго дня .. Стоит сейчас такая задача ..

На Друпале создать выбор полей и человек будет выбирать поля

Каждое поле поделено на вопрос и пару вариантов ответов.. По мере выбора сразу сверху или на уровне где человек выбирает выводится постоянно новая цена (БОЛБШАЯЯ)выбор в одну или другую сторону.

По большому счету называться будет удешеви услуг, то есть если услуга общая стоит 500 евро.. То по частям или не заказав какую то часть можно купить дешевле или вообще очень дешево.

И поэтому мы услугу разбиваем на мелкие подпункты и спрашиваем ..

Вам в общей услуге эта услуга нужна? ..

Есть ли у вас вариант приглашение?.. по ответу человека понимаем та или нет или написать просим.. итд.

Например … виза в Польшу на пол Года стоит 400 евро

Для получения ее и удешевления - выберите то что вам возможно не требуется или вы сам можете это сделать .

Выбор полей…

Приглашение (есть, нет) нет не меняется.. есть - 50 евро

Лично подавать (хочу, не хочу) не хочу цена не меняется хочу минус 100 евро

Записать на подача (могу не могу)

страховке(нужна, не нужна) минус 40 евро

справка с работы (есть нет) нет--- + 35 евро

справка из банка(есть нет) нет + 35 евро

анкета заполнить (могу, не могу, могу но не знаю) могу - 10 евро

авиабилет забронировать (могу , не могу) могу -- - 10 евро

Документы недвижимости (предоставлю и не дам) не дам не меняется

Собрать правильно все документы (могу не могу)

ИТОГ= предложить варинт котрые он выброл и 2 вариант вспомогательных .. по умолчанию

вы готовы подавать лично с документами (1.2.3.4.5) поэтому ваша виза будет стоить = 100 евро(Примечание… но консульство может потребовать документы поэтому советуем вам выбрать опцию собрать весь пакет у нашей компании,. Итд

итог

1 Выбор на сайте

2 выбор фирмы

3 Другое

Жду вашего ответа

СПС

(Примечание РЕД...)

сделано должно быть автономно чтоб можно было менять как язык так и поля) и в полях язык также .. в идеале сделать отдельной функцией которую можно всегда всунуть на каждую страницу драпала 7. То есть чтоб эта функция была не на один сайт.. или же предложите варианта решения

Вопрос к специалистом по Друпал( вариант решения, вывод .. срок, цена)

Дополнительная информация может быть дана в skype